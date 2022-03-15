Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и главы Пентагона

15 мар. 18:12

Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел РФ.

Также в черный список попали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что пошли на данный шаг "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ".

В сообщении МИД РФ также сказано, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих