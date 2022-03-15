Канада расширяет санкции против России

15 мар. 18:03

Власти Канады расширили список санкций против России. Согласно сообщению пресс-службы правительства страны, в список были внесены еще 15 физических лиц.

Так, ограничительные меры были введены относительно главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, главкома ВМФ РФ Николая Евменова, главкома ВКС Сергея Суровикина и его заместителя Сергея Дронова, официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенкова, начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.