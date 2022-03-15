Армения противится доступу ЮНЕСКО к объектам культурного наследия

В прошлом году делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) побывала на деоккупированных территориях Азербайджана, где поразилась масштабами разрушений, учиненных за три десятилетия армянской оккупации.

Сотрудник Канадского института глобальных отношений Роберт М. Катлер в статье для Geopolitical Monitor пишет, что доклад делегации ПАСЕ, представленный в по результатам поездки ирландским депутатом Полом Гаваном, был удивительно беспристрастным. ЮНЕСКО в нем определяется как агентство, которое должно начать инвентаризацию объектов культурного наследия в регионе и изучить гуманитарные последствия. Таким образом, возлагались большие надежды на то, что ЮНЕСКО, которое действительно обладает уникальными для этого возможностями, может сыграть важную роль в укреплении мира на Южном Кавказе.

В частности, Гаван рекомендовал, чтобы "Армения и Азербайджан предоставили ЮНЕСКО неограниченный доступ ко всем объектам культурного наследия в обеих странах для оценки ущерба и определения шагов, необходимых для защиты того, что сохранилось". В знак поддержки этой идеи в ноябре 2021 года по результатам голосования Азербайджан и Армения вошли в состав членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. Азербайджан также стал членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов.

Возможность миссии ЮНЕСКО в обе страны региона обсуждалась дипломатами в течение нескольких месяцев. Наконец, 4 февраля в ходе видеоконференции с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о направлении миссии в обе страны.

Однако неделю спустя министерство иностранных дел Армении попыталось исказить договоренность, в соответствии с которой делегация ЮНЕСКО должна была посетить Армению и Азербайджан. Отказ Армении от своих обязательств стал фактическим продолжением политики прежних армянских режимов, препятствовавших посещению международными миссиями оккупированных в тот момент азербайджанских территорий. Так, армянское вмешательство помешало проведению такого визита в 2005 году.

Всю сложность затронутых здесь вопросов способен продемонстрировать один пример. В начале XIX века на территории современной Армении, большую часть которой составляют бывшие Иреванское и Нахчыванское ханства, проживали в основном этнические азербайджанцы. Такие демографические данные можно почерпнуть из результатов переписи, проведенной после того как ханства вошли в состав Российской империи. В 1789-1925 годы Персией фактически правила тюркоязычная династия Каджаров. Иреванское и Нахчыванское ханства вошли в состав Эриванской и Елизаветпольской губерний Российской империи, когда Персидская империя уступила территории после поражения в русско-персидских войнах. (Город Елизаветполь, столица соответствующей губернии. Сейчас это азербайджанский город Гянджа.)

Само собой разумеется, что азербайджанское культурное наследие должно присутствовать во всех этих регионах. Но нежелание Армении принять делегацию ЮНЕСКО на своей территории понятно, если взглянуть на Голубую мечеть в Ереване. Она была построена в середине XVIII века правителем Иреванского ханства Гусейнали-ханом Каджаром. При советской власти мечеть была превращена в музей города Еревана. После обретения Арменией независимости Ереван на деньги Ирана провел в мечети реконструкцию и превратил ее в культурный центр, который теперь представлен как пример иранского культурного влияния в Армении.

Проблема в том, что династия Гусейнали-хана Каджара, правившая в Иреванcком ханстве, не была персидской; они скорее были тюрками, так же как азербайджанцы. Таким образом, превращение Голубой мечети в предполагаемый образец иранской архитектуры и культуры является исторической фальсификацией, стирающей историческое азербайджанское присутствие в современной Армении.

Такого рода вещи не редкость. И они объясняют, почему правительство Армении не хочет, чтобы ЮНЕСКО официально всё задокументировало. Правда, тюркское присутствие в современной Армении уже задокументировано книгами, изданными на французском, немецком и других западноевропейских языках в XIX веке.

Известно также об обширной антропологической, социологической и особенно демографической работе, проводимой начиная с момента вхождения региона в состав Российской империи в начале XIX века. Одним из ее примеров можно считать Кавказский календарь 1870 года на русском языке, согласно которому (стр. 392) в Иреванской губернии было 269 мечетей, а в Елизаветпольской губернии - 156. В бывшей Иреванской губернии осталась только одна мечеть, предпоследняя же (мечеть Демирбулаг в Ереване) была снесена в 1990 году в ходе этнических чисток, вынудивших азербайджанцев бежать из своих домов в Ереване и других наеденных пунктов Армении.

Возможно, некоторые из этих мечетей были снесены в советское время. Но тогда стоит обратиться к архивам, чтобы определить, где была инициатива Еревана, а где - Москвы. Кроме того, есть разница между "перепрофилированием" здания, его реконструкцией (с учетом или без учета оригинального стиля) и его сносом.

Но с учетом огромного внимания к этим вопросам, а также с учетом неоднократных заявлений Азербайджана о готовности участвовать в проведении подробной научной инвентаризации, было бы справедливо (и необходимо для процветания будущих поколений и укрепления мира), если бы на территории Армении также была бы проведена такая инвентаризация.