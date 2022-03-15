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В России подготовили план реагирования на санкции Запада

В России подготовили план реагирования на санкции Запада

Правительство России подготовило проект плана по противодействию антироссийским санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях ограничений.

Он отметил, что данный план включает в себя более 100 инициатив, а объем финансирования составит примерно 1 трлн рублей. Это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации, уточнил премьер.

По словам Мишустина, некоторые из этих шагов будут реализованы до конца марта. Глава правительства также добавил, что документ будет одобрен на предстоящем совещании кабмина.

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