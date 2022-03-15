В ОПЕК рассказали, как ситуация на Украине повлияет на нефтяной рынок

15 мар. 17:14

Ситуация на Украине стала основной причиной экономической неопределенности в мире, отодвинув пандемию коронавируса COVID-19 на второй план. Об этом говорится в мартовском отчете ОПЕК.

По словам экспертов, последние события на Украине ускорили рост глобальной инфляции и привели к нарушению товарных цепочек, а в перспективе приведут и к сокращению потребления нефти и инвестиций в этот сектор.

При этом в ОПЕК подчеркивают, что данные, полученные в ближайшие недели, дадут больше информации для того, чтобы "оценить далеко идущие последствия" этой военной операции.