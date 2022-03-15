Смарт-телевизоры Sber поступили в продажу в России

15 мар. 16:55

Россияне получили возможность приобрести смарт-телевизоры Sber, они уже продаются на платформе СберМегаМаркет, а также в сетях "М.Видео" и "Эльдорадо".

Телевизоры с изображением в формате 4K UHD представляет Сбербанк. Телевизоры Sber оснащены операционной системой "Салют ТВ" и голосовыми помощниками Сбера для голосового управления.

Производством и реализацией смарт-телевизоров Sber занимается компания "М.Видео-Эльдорадо".

На рынке представлены четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов, самый маленький телевизор стоит от 32 999 рублей, а 65-дюймовая модель - от 49 999 рублей.

Телевизоры позволяют подключать спутниковые и антенные каналы, которые можно смотреть, в том числе, посредством использования встроенного онлайн-сервиса. Устройства Sber поддерживают онлайн-кинотеатры Okko, IVI, Wink, more.tv, KION и другие.

Телевизор, благодаря поддержке сервиса СберЗвук, можно использовать для прослушивания музыки, за звук отвечают встроенные динамики с поддержкой Dolby Digital+.