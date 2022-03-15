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Генпрокуратура РФ пресечет завышение цен на сахар

Генпрокуратура РФ пресечет завышение цен на сахар

Генеральная прокуратура России примет меры, если производители попытаются искусственно завысить стоимость сахара. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы <…> получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", - цитирует сообщение ТАСС.

В надзорном ведомстве заверили, что примут полный комплекс мер реагирования по этим нарушениям, чтобы пресечь искусственный дефицит и необоснованное завышение цен на сахар.

В ГП добавили, что для защиты прав граждан по поручению главы ведомства Игоря Краснова ведется системная работа по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на продукты, и в целом законность в этой сфере Генпрокуратура держит на особом контроле.

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