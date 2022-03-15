Ozon расширит ассортимент фермерских продуктов в экспресс-доставке

15 мар. 16:42

Компания Ozon в этом году намерена вдвое нарастить число локальных поставщиков продуктов и провести ребрендинг быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

"После ребрендинга Ozon fresh намерен еще активнее развивать сотрудничество с локальными производителями - проект собирается как минимум удвоить количество российских небольших поставщиков продуктов питания в регионах присутствия сервиса в 2022 году", - говорится в сообщении компании.

Ozon fresh - бренд доставки продуктов с акцентом на товары фермеров и крафтовых производителей из российских регионов. В настоящее время у сервиса свыше 40 поставщиков-фермеров и малых предприятий.

В сервисе можно оформить доставку свежего молока, мяса, сыров, также планируется привлечь производителей бакалеи и консервации, добавили в Ozon.