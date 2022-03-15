На Кубани призвали "блохеров" работать косарями и уборщиками

15 мар. 16:22

Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин предложил оставшимся из-за блокировки соцсетей без заработка блогерам работать косарями, уборщиками и рабочими по благоустройству.

По словам мэра, представители трудовых профессий регулярно платят налоги, в отличие от "к счастью или сожалению" оставшихся без заработка "блохеров", пишет Lenta.ru.

"У вас появилась возможность заняться, наконец, делом. Мы вас ждем", - сказал Панин. Он добавил, что не уверен до конца в том, приверженцами каких идеологий являются блогеры.