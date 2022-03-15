Red Wings начинает летать из Москвы в Анталью с 17 марта

15 мар. 16:22

Российская авиакомпания Red Wings с 17 марта начнет выполнять рейсы между Москвой и Антальей.

"Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании подчеркнули, что "самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями", что позволяет авиакомпании совершать международные рейсы.