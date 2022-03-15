Мошенники собирали средства на "лечение ребенка", взломав страницу жительницы Владикавказа в соцсети

15 мар. 16:18

В Северной Осетии ищут злоумышленников, взломавших аккаунт жительницы Владикавказа в соцсети и от ее имени объявивших сбор денег якобы на срочное лечение ее дочери. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

К правоохранителям обратилась 38-летняя местная жительница, которая рассказала о произошедшем.

"При этом мошенники опубликовали фото неизвестного ребенка, реквизиты банковских карт и данные для перевода денег", - пояснили в полиции.

Заявительница быстро вернула доступ к своей странице, в обстоятельствах инцидента разбираются следователи, назначена доследственная проверка.