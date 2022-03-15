Азербайджан почти втрое нарастил пассажиропоток на международных рейсах

15 мар. 16:10

В минувшем феврале международные аэропорты Азербайджана обслужили 255 тыс человек - в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев, с начала 2022 года пассажиропоток по всем аэропортам составил 546 тыс человек, из них 80% пришлось на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев. Регулярные рейсы в бакинский аэропорт совершили 24 иностранные авиакомпании. Были выполнены рейсы из Азербайджана в Турцию, Россию, Грузию, ОАЭ, Украину, Беларусь, Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Израиль, Германию, Великобританию.

С марта рейсы в Украину, Россию и Беларусь временно приостановлены.

Отметим, что в 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.