Зеленский: Украина не вступит в НАТО

15 мар. 16:03

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force признал, что его страна не станет членом НАТО.

"Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать", - приводит его слова РИА Новости.

Украинский лидер также в очередной раз призвал Альянс закрыть небо над страной, при этом добавил, что Киев понимает, к каким последствиям это приведет.

В то же время Зеленский назвал опасения представителей НАТО из-за угрозы третьей мировой войны "самогипнозом".