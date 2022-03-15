В поисках мира на Украине. Турция. Попытка номер два

Еще до начала военной спецоперации РФ в Украине турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намеревался увидеться с российским коллегой. Однако из-за плотного графика Владимира Путина и безостановочных визитов европейских лидеров в Москву переговоры в Стамбуле так и не состоялись. Уже во время спецоперации турецкая сторона призвала решить мирным путем конфликт и организовала 10 марта в Анталье трехстороннюю встречу глав МИД России, Украины и Турции.

Анкара предпринимает большие дипломатические усилия для снижения эскалации на другом берегу Черного моря, но их успех пока ограниченный. Завтра, 16 марта, в Москву приедет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Чего ждать от его переговоров с Сергеем Лавровым и могут ли они поспособствовать миру на Украине, "Вестник Кавказа" спросил у директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева.

Эксперт обратил внимание на то, что Анкара уже давно пытается играть роль посредника в украинском конфликте.

"Турция уже давно пытается выступить в качестве посредника по урегулированию украинской ситуации и достаточно давно старается позиционировать себя в качестве медиатора в рамках российско-украинского диалога. Она предоставила переговорную площадку на Дипломатическом форуме в Анталье, на котором были проведены неплохие и в некоторой степени даже перспективные переговоры. Но в то же время есть понимание того, что стороны не рассматривают данную площадку в качестве замены переговорам в Беларуси. Тем не менее, в ходе переговоров в Анталье стороны коснулись гуманитарных коридоров по выводу мирных граждан из Украины в Россию или в другие страны", - отметил Гаджиев.

Он также напомнил, что Турция обратилась к российской стороне с просьбой посодействовать эвакуации турецких граждан из Мариуполя на территорию РФ. В гуманитарных вопросах посредничество Анкары может оказаться востребованным, уверен эксперт.

Что касается непосредственно урегулирования украинского кризиса, то здесь от медиаторства Анкары Гаджиев подвижек не ждет: "Каких-то прорывных моментов вряд ли стоит ожидать. Как это скажется на общей ситуации в Украине? Практически никак не скажется. Есть понимание того, что турецкая площадка выступает в качестве вспомогательной, дополнительной, но никак не основной".

Эксперт ожидает, что до внимания турецкой стороны Лавров донесет беспокойство о возможных новых поставках беспилотников "Байрактар" ВСУ, а также о рисках переброски на Украину боевиков из Сирии и Ливии через Турцию. При этом наверняка Анкаре будет выражена благодарность за то, что она не присоединилась к натовским санкциям против России.

"Также, наверное, будет сверка часов относительно ситуации в Сирии, в Ливии, на Южном Кавказе, в том числе относительно прокладки новых маршрутов через Южный Кавказ. Будет подчеркнута приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты раньше между Россией и Турцией", - добавил Гаджиев.