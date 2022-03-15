Житель Минвод, уличенный в пьяном вождении, притворился пассажиром

15 мар. 15:56

Водитель, застигнутый за рулем в состоянии алкогольного опьянения, решил избежать ответственности, притворившись пассажиром. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

В Георгиевске наряд ДПС остановил машину LADA Kalina с 21-летним водителем, который сразу же перебрался на заднее сидение и заявил, что на самом деле он пассажир.

Процедура освидетельствования показала, что в выдыхаемом им воздухе содержится более 0,4 мг на литр паров этанола. Автолюбитель не поверил таким цифрам, но проехать в медицинское учреждение отказался.

Полицейскими собран материал по факту отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчина только недавно получил права, ему грозит штраф и лишение права управления транспортным средством до 2 лет.