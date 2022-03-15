Турист, разбившийся на параплане, спасен в Сочи

15 мар. 15:43

В Сочи эвакуирован турист, упавший на параплане с северного склона горы Каменный столб, такое сообщение распространила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.

ЧП произошло накануне, после падения турист сумел выйти на связь со спасателями и сообщить, что оказался на высоте 1,8 тыс м над уровнем моря. Его нашли на вертолете Ка-32.

"Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса ("Роза Хутор" - ред.) полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", - цитирует сообщение РИА Новости.

В ЮРПСО пояснили, что спортсмена полностью завалило снегом, его лыжи пропали бесследно.

Турист, приехавший из Пскова, получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела и закрытую черепно-мозговую травму, у него сломана нога. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.