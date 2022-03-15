Сахар в Краснодаре можно будет купить на ярмарках выходного дня

15 мар. 15:40

Сахар пропал из магазинов Краснодара из-за ажиотажного спроса, власти хотят решить проблему отсутствия сахара ярмарками выходного дня.

Одной из главных тем антикризисного штаба по поддержке экономики и жителей Краснодара под руководством мэра кубанской столицы Андрея Алексеенко во вторник стала проблема отсутствия сахара в магазинах города.

"Торговля объясняет проблемы ажиотажным спросом. Сахара за последние две недели краснодарцы купили в пять раз больше, чем за то же время год назад", - отмечается в телеграм-канале Алексеенко.

Глава Краснодара сообщил, что власти будут держать ситуацию на жестком контроле, доступность сахара для горожан контролируется в ручном режиме.

Алексеенко поручил организовать продажу сахара на городских ярмарках в ближайшие выходные.