Нефтяной рынок вышел из санкционной паники и впал в китайскую тревогу

15 мар. 15:30

Устойчивое снижение нефтяных котировок последних дней, приведшее к падению фьючерсов на эталонную марку Brent ниже $100 за баррель, свидетельствует о стабилизации настроений трейдеров на мировом рынке. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Основная причина снижения от котировок с $130 до $100 и меньше за баррель Brent состоит в том, что более или менее прояснилась устойчивая картина санкционного давления на Россию. Санкции вводятся Западом во всех сферах, кроме торговли между Европой и Россией углеводородами. Ни Россия не собирается отключать поставки нефти, газа и угля, ни Европа не готова отказываться от российских поставок", - прежде всего указал экономист.

"США ввели санкции против российского нефтегазового сектора, прекратили покупку углеводородов, но в результате Россия попросту поменялась рынками с Саудовской Аравией. Саудиты уже закрывают наши объемы на рынке США, а мы больше отправляем в Азию, куда раньше поставлялась саудовская нефть. То есть все стало относительно понятно, а значит, премия за геополитические риски снизилась", - пояснил он.

"К этому добавились опасения снижения спроса на нефть и нефтепродукты в Китае. Данная тема сейчас активно отыгрывается рынком, трейдеры на нее смотрят. Дело в том, что в Китае появляются новые вспышки заболеваемости коронавирусом. Хотя во всем мире отменяют эпидемиологические ограничения, но Китай известен стратегией жесткой борьбы с коронавирусом: там, где возникают очаги заражения, полностью перекрываются населенные пункты и районы вокруг них. Это стандартные китайские методы локализации очагов заболеваемости и ограничения перемещения – но они означают, что никто не ездит на машинах и нет авиасообщения", - сообщил Игорь Юшков.

"Соответственно, все боятся, что Китай вернется к жесткому локдауну и снизит перемещение людей, одновременно снизив потребление моторного топлива и, как следствие, спрос на нефть. Этот риск тянет стоимость нефти вниз, поскольку рынок опасается, что в связи с падением спроса вновь возникнет переизбыток предложения и нефть подешевеет. Этот страх как раз приводит к коррекции цены вниз", - заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Напомним, сегодня майские фьючерсы на нефть Brent упали ниже психологической отметки в $100 за баррель, на 15.33 мск они стоят $99,77 за баррель (на 6,65% ниже уровня на закрытии предыдущей сессии). Фьючерсы на WTI с поставкой в апреле составляли $95,69 за баррель, показав падение на 7,11%.