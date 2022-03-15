Блокировка VPN-сервисов в России продолжится

15 мар. 15:26

Роскомнадзор уже заблокировал около двух десятков популярных VPN-сервисов в России, он продолжит эту работу и дальше, заявил во вторник председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Все, кто продолжают пользоваться этой сетью (Instagram - ред.), так или иначе используют VPN, то есть систему обхода маршрутизации в сети. Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведет - VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется", - сказал он в эфире "Дума ТВ".

Сеть Instagram была заблокирована в России 14 марта вслед за Facebook.