Великобритания значительно расширила "черный" антироссийский список

15 мар. 15:22

Великобритания существенно расширила санкционный список по России: новые ограничения вводятся в отношении более чем 350 физических и юридических лиц, - рассказали в правительстве.

Лондон замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, они больше не смогут въехать в страну.

В черный список включены также представители российского руководства: Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Максим Решетников, Марат Хуснуллина, Мария Захарова.

Под санкции попали также журналисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский и Аркадий Мамонтов.