Фальшивых "тренеров" разоблачили в Акмолинской области

15 мар. 15:09

Трое жителей Нур-Султана работали в спортивной школе в Акмолинской области по поддельным дипломам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Сведения о том, что у тренеров нет высшего образования, а их дипломы поддельные, поступили в отдел полиции Целиноградского района 12 марта.

"Как выяснилось в ходе разбирательства, уже около двух лет жители города Нур-Султана 1980, 1983 и 1995 годов рождения тренируют ребят, имея фальшивые дипломы", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Судя по этим документам, "тренеры" окончили Казахскую академию спорта и туризма, но в ответ на соответствующий запрос в учебном заведении сообщили, что эти люди в вузе не обучались. Дипломы были "выданы" в 2003, 2009 и 2018 годах.

Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.385 Уголовного кодекса Казахстана "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".