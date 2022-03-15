Нацбанк: россияне могут открывать счета в банках Грузии

15 мар. 15:08

Коммерческие банки Грузии имеют право открыть счета российским физическим лицам и организациям, которые не входят в санкционный список, сообщил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе

Напомним, Запад после начала российский спецоперации на Украине ввел масштабные санкции, они в первую очередь коснулись банковского сектора, а также ряда российских политиков и предпринимателей.

"Что касается физических лиц и организаций, независимо от их гражданства, которые не числятся в санкционном списке, то после прохождения стандартных процедур коммерческие банки имеют право и могут открывать для них счета", - пояснил Гвенетадзе в эфире телеканала "Имеди".

Глава Нацбанка страны отметил, что банки оценивают риски и принимают решение об открытии счета в индивидуальном порядке. "В этом случае для банков будет важно, не числится ли лицо в списке санкционированных. А все остальное делается по стандартной процедуре, как это было до конфликта", - рассказал он.