Глава МИД Ирана: надеемся на достижение договоренности по СВПД в ближайшее время

15 мар. 14:36

Иран рассчитывает на достижение "хорошие договоренностей" по вопросу СВПД по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы надеемся, что американская сторона откажется от непомерных своих требований именно в ту минуту, в которой мы ближе к достижению, и мы сможем в ближайшем будущем, так сказать, при поддержке всех сторон, которые участвуют в венских переговорах, объявить о достижении хорошей договоренности", - цитирует главу МИД Ирана ТАСС.

Министр также заявил, что Москва не создает никаких препятствий для переговоров по иранской ядерной сделке, они никак не связаны с ситуацией вокруг Украины. "Россия не создает никаких препон для достижения договоренностей, нет никакой связи между украинскими событиями, о которых мы говорили, и венскими переговорами", - подчеркнул он.