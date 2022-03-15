Глава СПЧ: Запад санкциями подталкивает россиян к бунту, но этого не будет

15 мар. 14:31

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил мнение, что западные санкции против России призваны оказать давление на жителей страны и заставить их бунтовать против своего государства.

"Этого не будет", - заявил он в интервью каналу "Россия-24".

Фадеев напомнил об опросах общественного мнения, согласно которым поддержка населением линии президента Владимира Путина увеличилась за время проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, глава СПЧ надеется, что уход западных компаний с российского рынка встряхнет тех, кто "верил в некую естественность свободного перетока капитала и свободного рынка".

"Я думаю, надеюсь, что это тяжелое положение дел, санкции очень тяжелые, заставит наконец принять радикальные решения. И мы займемся энергично воссозданием тех отраслей, которые мы потеряли за прошедшие десятилетия. Здесь нет ничего необычного, очень многое мы можем делать сами, начиная от самолетов", - сказал Фадеев.