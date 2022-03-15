"Ашан" и "Леруа Мерлен" останутся в России

15 мар. 14:30

Французские компании не собираются уходить из России, об этом заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в эфире телеканала BFMTV.

"Да", - сообщил он, отвечая на вопрос, могут ли французские компании, в числе которых "Ашан", "Данон", "Леруа Мерлен", "Декатлон", оставаться в России.

Ру де Безье указал, что в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тыс человек. "Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя - платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT", - заявил он.

Глава союза французских предпринимателей отметил, что ответственность французских компаний сейчас в том, чтобы "поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну".

Также Ру де Безье напомнил, что правительство Франции не давало рекомендаций к закрытию бизнеса в России.