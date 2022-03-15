СМИ: банк UniCredit может уйти из России

15 мар. 14:15

Банк UniCredit может прекратить деятельность в России из-за возросших рисков, об этом сообщил главный исполнительный директор итальянского банка Андреа Орчел, пишет во вторник Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора на конференции, организованной американским инвестиционным банком Morgan Stanley.

"Еще рано говорить о решении, но вскоре мы сообщим более подробно. Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка", - приводит издание слова Орчела.

В банке уже приняли решение об остановке инвестирования в Россию.

Ранее долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента, "Юникредит" банка были понижены S&P с ВВВ- до ВВ+.