Убыточные компании лишатся поддержки государства в Узбекистане

15 мар. 14:14

Власти Узбекистана больше не намерены поддерживать предприятия, не соответствующие современным требованиям и работающие в убыток, сообщил президент Шавкат Мирзиеев в ходе обсуждения экономического развития и трансформации государственных компаний.

На заседании говорилось об ускорении трансформации и приватизации госактивов, отмечался слишком низкий рост операционной активности на 25 госпредприятиях.

Было принято решение, что экономически необоснованные инвестпроекты не будут переходить на стадию реализации, ответственность за это должны нести хокимы и отраслевые руководители. Чиновников также обяжут проверять, соответствуют ли новые проекты критериям рыночной экономики, и решать связанные с экспортом транспортно-логистические вопросы, постоянно расширяя географию поставок, пишет Sputnik Узбекистан.