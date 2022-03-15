Вильфанд: в России грядут аномальные морозы

15 мар. 14:00

В ближайшие дни аномальные морозы ожидаются в Центральном федеральном округе, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

"Аномалия 7-10 градусов – это опасное погодное явление... Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию Европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории", - рассказал синоптик.

С 16 по 19 марта в Центральном федеральном округе прогнозируются морозы до 13 градусов - это на 7-9 градусов ниже нормы. "Это очень низкие температуры для марта", - подчеркнул Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе в ряде областей по ночам до минус 22, аномалия составит 7-10 градусов от нормы. В Волгоградской области в ближайшие три дня будет на 7-10 градусов ниже нормы. В Ростовской области по ночам до 13 градусов мороза, в Краснодарском крае – до минус 8. В Сочи температура воздуха окажется около ноля градусов.