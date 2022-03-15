Путин созвонился с Бердымухамедовыми

15 мар. 13:48

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с действующим и избранным президентами Туркменистана Гурбангулы и Сердаром Бердымухамедовыми, сообщает туркменское госинформагентство ТДХ.

"Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российский лидер поздравил своего туркменского коллегу с успешным проведением выборов президента, ставшие ключевой вехой в современной истории республики. В свою очередь, глава Туркменистана подчеркнул, что по данным ЦИК новым президентом страны стал Сердар Бердымухамедов.

"Как сообщил лидер нации, исходя из этого, он намерен продолжить свою активную деятельность уже в новом качестве - председателя верхней палаты парламента Туркменистана. Пользуясь представившейся возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил президенту Владимиру Путину признательность за его большой личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и плодотворную совместную работу", - передает ТДХ.

Президенты выразили уверенность, что конструктивные межгосударственные отношения будут и впредь крепнуть и неуклонно развиваться на общее благо, а также адресовали наилучшие пожелания друг другу и народам обеих стран. Затем глава Туркмении передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Путин поздравил его с убедительной победой на выборах и пожелал ему больших успехов в деятельности на посту.

Высказав российскому лидеру признательность за поздравления и пожелания, Сердар Бердымухамедов сообщил о готовности продолжить инициированный Гурбангулы Бердымухамедовым курс на поступательное расширение взаимовыгодного партнерства с Россией. Он также напомнил, что страны исторически сложили добрые традиции дружбы и сотрудничества, которые отвечают долгосрочным обоюдным интересам, а также соответствуют стратегии межгосударственных отношений.

По окончании разговора Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов

пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народам двух стран – мира, благополучия и процветания.