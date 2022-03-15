Власти обсудят импортозамещение в IT-сфере

15 мар. 13:47

На следующей неделе комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проведет расширенное заседание с представителями российского правительства по вопросу импортозамещения технологических продуктов в IT-сфере.

"В следующий вторник (22 марта) мы будем проводить расширенное заседание нашего IT-комитета Государственной думы. Оно будет посвящено теме работы и развития IT-отрасли в условиях санкций", - рассказал глава комитета Александр Хинштейн на странице канала "Дума ТВ" в социальной сети "ВКонтакте".

Он добавила, что в заседании примут участие главы Минцифры, Минэка, Минпромторга, а также отраслевые эксперты. Планируется подробно обсудить "какие ниши опустели в условиях ухода иностранных компаний, какие существуют российские решения, где требуется в том числе государственная поддержка для стимулирования разработки".