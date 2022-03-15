Конфеты и печенье подорожают в России в среднем на 20-30%

15 мар. 13:33

Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен.

Кондитеры потребовали повысить отпускные цены на их товары с сегодняшнего дня, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.

В среднем цены вырастут на 25%, причем российские кондитерские изделия подорожают сильнее, чем импортные.

В "Верном" рассказали, что с 1 апреля компания Mondelez (бренды "Юбилейное", Oreo, Alpen Gold, "Воздушный", Milka, Picnic и другие) повысит цены на 15-20%, продукция Mars станет дороже примерно на 10%.

Дистрибутор Ferrero Rocher предупреждает о росте цен на 20%.

При этом российская компания KDV ("Чио Рио") с начала года запросила увеличение закупочных цены уже на 67%, производитель "Юнивест" (бренды Impresso, "Рошель", "Петушок", "За облака...") повышает цены на 10–30%, "Акконд" ("Птица Дивная", "Отломи", "Суфаэль") – на 17–22%, "Черноголовка" (Fantola, Савинов) – на 20%.

Также на 20% уже с 21 марта вырастут цены на весовые конфеты объединение "Славянка". "Объединенные кондитеры" ("Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт" и прочие) уже повысили стоимость товаров на 10%, а теперь сообщают о повторном увеличении цен еще на 18%.

За последние 10 дней, рассказал изданию член правления "Руспродсоюза" и генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов, сахарная пудра подорожала на 82%, какао – на 60%, фруктовые начинки – на 30%, сливочные начинки - на 90%, формы для выпечки – на 100% и более.

"Российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены", - сообщили в Минсельхозе.