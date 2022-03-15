Британские предметы роскоши не будут поступать в Россию

15 мар. 13:31

Лондон запретил экспорт предметов роскоши в Россию и ввела дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда товаров.

Как говорится в сообщении британского правительства, опубликован первоначальный список товаров на сумму 900 млн фунтов стерлингов, включая водку, на которые теперь будет наложен дополнительный 35-процентный тариф в дополнение к действующим тарифам.

Отмечается, что Королевство запретит экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по "большой семерке".

"Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35 процентных пунктов по сравнению с текущими ставками. Русская водка - один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства", - говорится в тексте.

Экспортный запрет вступит в силу в ближайшее время, а отказ России в доступе к тарифному режиму наибольшего благоприятствования для ключевых импортных товаров и применение дополнительных тарифов ограничат российский экспорт в Великобританию.

Кроме того, правительство Британии прекратило финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию. В сообщении объявлено, что страна больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Отмечается, что без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.

Великобритания также откажет России и Беларуси в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов их экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.