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Как санкции против России скажутся на Армении?

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Как санкции против России скажутся на Армении?

Новые жесткие санкции против России обязательно ударят по экономике Армении, и это потребует от республики решимости наладить сотрудничество с соседями по региону, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян, рассказывая о путях выхода армянского государства из экономической ловушки, в которую оно завело себя многолетней изоляцией от региональных процессов.

"Санкции против России уже сказываются на положении дел в Армении. Причина в том, что наша экономика не просто взаимосвязана, но напрямую зависима от российской экономики. То, что сейчас происходит на армянском валютном рынке со скупкой валюты – это только первые эмоции, а реальные последствия проявятся в дальнейшем. Мы довольно много импортируем энергоресурсов из России, а цены на них из-за санкций растут. Армянскому экспорту санкции тоже не помогут, поскольку вырастут цены на наши товары в рублях и их конкурентоспособность снизится", - прежде всего сказал он.

"В финансовой сфере важно то, что Россия является первой страной по прямым инвестициям в Армению, а теперь стоит ожидать, что вложения в армянскую экономику будут сокращены. Существенное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывают денежные переводы граждан, уехавших в Россию на заработки, сейчас же часть из них потеряют работу, а у других снизятся возможности по переводам денег семьям. Пожалуй, полный перечень всех проблем Армении, возникающих из-за антироссийских санкций, занял бы страниц 10, так как наши связи очень широкие, и риски из-за этого очень большие", - отметил Баграт Асатрян.

Среди позитива экономист отметил лишь возможность переманить из России в Армению высококвалифицированные кадры, которые могут остаться у себя дома без работы. "Большой наплыв специалистов, которые хотят найти приложение своего труда в Армении – та сфера, в которой от антироссийских санкций наша страна может выиграть. Речь об IT-специалистах и финансовых экспертах, чьи отрасли в первую очередь страдают от санкций. В то же время, серьезные последствия для нашей экономики и очень большие риски это не перекроет", - сообщил экс-глава ЦБ Армении.

"В этих условиях необходимо в первую очередь думать о своей безопасности – экономической, продовольственной, энергетической, финансовой. Армения мало чем сможет помочь России, у нас слишком несравнимые размеры ВВП (ВВП Армении составляет порядка 0,8% от российского – прим. ред.). У нас очень серьезная проблема с рабочей силой, поскольку порядка 30% наших трудовых ресурсов находятся в России, а их возможности зарабатывать будут резко ограничены в части сезонной работы, которая на протяжении многих лет приносила доход армянскому государству. Теперь им будет тяжело найти работу в России. Все это вопросы должны прорабатывать в правительстве, думать, как дать работу этим людям здесь. Мы входим в новую эру неопределенности, где проблем больше, чем решений, и нашим властям необходимо вести себя разумно", - призвал Баграт Асатрян.

Одно из направлений разумной экономической политики, указал экономист, это налаживание отношений с соседями – Турцией и Азербайджаном. "Для регулирования рисков необходима диверсификация экономических связей. Конечно, здесь к экономическим задачам добавляются глобальные вопросы политического плана. Я надеюсь, в этой ситуации наши власти образумятся и пойдут на урегулирование отношений с соседями. Наша зависимость от российской экономики обусловлена прежде всего политической ситуацией. Поскольку Иран тоже находится под санкциями и возможности развития экономических отношений с ним резко ограничены, нужно обратиться к двум другим нашим соседям – к Турции и Азербайджану. Сейчас эта задача становится все более актуальной", - заключил экс-глава ЦБ Армении.

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