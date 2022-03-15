Гарибашвили: президента Грузии ввели в заблуждение

15 мар. 13:23

Президент Грузии Саломе Зурабишвили была введена в заблуждение относительно возможности поездок в Европу и "неформальных" встреч с политическими лидерами, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"К сожалению, президент Грузии введена в заблуждение. Я хочу высказать предположение, что она оказалась в этой непонятной ситуации. Здесь же хочу выразить надежду, что очень скоро все прояснится, и эти вопросы будут сняты", - цитирует главу кабмина Sputnik Грузия.

Гарибашвили обратил внимание на то, что, в соответствии с Конституцией, президент должна согласовывать визиты с правительством. Он напомнил, что основной закон страны гласит: внешнюю политику Грузии определяет парламент и реализует правительство Грузии.