Жительница Кубани, вербовавшая сына в террористы, получила 10 лет

15 мар. 13:15

В Краснодарском крае осуждена местная жительница, планировавшая вместе с сыном вступить в запрещенную террористическую организацию.

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор - гражданка получила 10 лет колонии общего режима по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участие в деятельности террористической организации) , ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической организации), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

"Подсудимая, желая вступить в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", приобрела на себя и сына авиабилеты из Краснодара до Cтамбула, откуда намеревалась вместе с сыном выехать в Сирию. Татьяна Ситникова также склоняла своего сына вступить в ряды указанной организации", - сообщает пресс-служба суда.

Женщина уговаривала сына пройти в Турции обучение исламской религии, чтобы потом участвовать в деятельности террористической организации. Для агитации сына она использовала литературу, аудио и видеозаписи с мобильного телефона.

Также она перевела террористам 10 тыс рублей.