Школьник притворялся привлекательной девушкой и выманивал деньги в Петропавловске

15 мар. 13:05

Несовершеннолетний юноша подозревается в мошенничестве в Петропавловске, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

К правоохранителям несколько молодых горожан с заявлением об интернет-мошенничестве. Все они (по отдельности) познакомились в соцсети "ВКонтакте" с симпатичной девушкой.

"После непродолжительной переписки виртуальная знакомая просила взаймы некоторую сумму денег, которую и не думала возвращать. Суммы ущерба варьировались от 13 до 316 тыс тенге", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Стражи порядка выяснили, что страница "девушки" - фейк, на самом деле ее создал 16-летний школьник, выбрав случайное имя и опубликовав фото из интернета.

Сейчас молодой человек отпущен под поручительство родителей. Факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество".