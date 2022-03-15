Главы МИД России и Ирана обсудили Украину

15 мар. 12:51

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что обсудил ситуацию на Украину с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Сегодня является очень важной возможность провести разговор относительно событий на Украине, в Афганистане, Йемене, Сирии, а также и по другим вопросам на международной арене", - сказал он перед началом встречи, пишет РИА Новости.

Лавров отметил, что независимо от ситуации в мире развитие отношений Ирана с Россией является важным. "Мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит на Украине", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что обсудит с Абдоллахианом дальнейшую координацию действий по сирийскому урегулированию, другие кризисы на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Афганистане.