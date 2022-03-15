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Путин поговорит по телефону с Сердаром Бердымухамедовым

Путин поговорит по телефону с Сердаром Бердымухамедовым

Российский президент Владимир Путин намерен провести телефонный разговор с выигравшим выборы президента Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Планируется", - цитирует его ответ на вопрос, входит ли такая беседа в график главы государства, ТАСС.

"Сегодня будет разговор с Туркменистаном, мы ожидаем", - уточнил Песков.

У представителя Кремля также спросили, есть ли планы пригласить нового президента Туркменистана с визитом в РФ, на что он пообещал сообщить все детали по итогам беседы.

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