Путин поговорит по телефону с Сердаром Бердымухамедовым

15 мар. 12:49

Российский президент Владимир Путин намерен провести телефонный разговор с выигравшим выборы президента Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Планируется", - цитирует его ответ на вопрос, входит ли такая беседа в график главы государства, ТАСС.

"Сегодня будет разговор с Туркменистаном, мы ожидаем", - уточнил Песков.

У представителя Кремля также спросили, есть ли планы пригласить нового президента Туркменистана с визитом в РФ, на что он пообещал сообщить все детали по итогам беседы.