Путин поговорит по телефону с Сердаром Бердымухамедовым

Российский президент Владимир Путин намерен провести телефонный разговор с выигравшим выборы президента Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Планируется", - цитирует его ответ на вопрос, входит ли такая беседа в график главы государства, ТАСС.
"Сегодня будет разговор с Туркменистаном, мы ожидаем", - уточнил Песков.
У представителя Кремля также спросили, есть ли планы пригласить нового президента Туркменистана с визитом в РФ, на что он пообещал сообщить все детали по итогам беседы.