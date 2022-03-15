Россияне по-прежнему боятся заболеть коронавирусом

15 мар. 12:48

Опрос ВЦИОМ показал, свыше 40% россиян опасаются что они сами или их близкие могут заразиться коронавирусом.

"Вопрос, который мы в базе задавали все это время в ходе всей пандемии и задаем до сих пор в ежедневном режиме: "Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сами или ваши близкие смогут заболеть коронавирусом?". <…> Варианты ответа здесь у нас есть "очень боюсь" и "в какой-то мере опасаюсь". Сегодня эта цифра составляет 41% наших с вами соотечественников", - рассказал во вторник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин в ходе пресс-конференции.

К жизни в пандемию адаптировалось большинство россиян. "23% говорят нам, что полностью адаптировались. Еще 38% говорят нам, что скорее адаптировались. То есть в общей сложности 61% так или иначе адаптировались к этой ситуации", - отметил он.

При этом в период пандемии жизнь негативно изменилась у 78% сограждан. "Среди основных негативных изменений - масочный режим. 20% нам об этом заявляют. Это топовая позиция", - добавил Родин.

Инициативный всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ «ВЦИОМ-Онлайн» проведен в феврале 2022 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Участники панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса «Спутник», который проводится по случайной (RDD) выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Напомним, в середине марта несколько российских регионов отменили масочный режим в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.