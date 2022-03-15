В США не поняли, как Путин вызвал инфляцию в стране

15 мар. 12:34

Слова президента США Джо Байдена о причинах рекордной инфляции в стране вызвали недоумение у читателей американского журнала The Hill.

Ранее американский лидер заявил, что инфляция в США вызваны коронавирусом, Владимиром Путиным и ценами на газ. "Я не шучу", - добавил он.

Однако не все пользователи согласились с мнением президента. Так, обозреватель Robert Red считает, что "вторая причина заключается в том, что вы (Байден) настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС".

"Объясните, каким образом Путин мог вызвать инфляцию в США, если инфляция в Америке была еще до событий на Украине?" - задалась вопросом читатель Mona Kearney.

Комментатор под ником Nita отметила, что Байден заблуждается, а цены, по ее словам, выросли из-за того, что "корпорации манипулируют рынком". "Генеральные директоры наживаются за наш счет. Жадность убивает здоровый рынок", - добавила она.

Пользователь Helen van Zyl иронично отреагировала на вирус, повышающий цены. "Тогда ВИЧ и СПИД должна взять эту технику на вооружение", - ответила читатель.

В заключение обозреватель Peter Ernest потребовал от президента США озвучить решение данной проблемы.