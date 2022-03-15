"Аэрофлот" возвращает рейсы в Баку

15 мар. 12:34

Российская авиакомпания "Аэрофлот" начинает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Баку. Такое сообщение опубликовано на ее сайте.

"Полеты в столицу Азербайджана будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100 с 21 марта 2022 года", - сказано в нем.

Самолет будет вылетать из аэропорта "Шереметьево" в Баку в 11:00, время прибытия - 15:40. Из азербайджанской столицы вылет планируется на 16:40, в Москву воздушное судно прибудет в 19:20.

Кроме того, с 22 марта будут снова совершаться ежедневные регулярные рейсы в Ереван, продажи билетов уже открыты.