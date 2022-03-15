Гендиректором российского "Яндекса" стал Тигран Худавердян

15 мар. 12:24

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян стал гендиректором "Яндекса" в России, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

"Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний", - цитирует его ТАСС.

Елена Бунина, работавшая на посту гендиректора российского "Яндекса" с декабря 2017 года, продолжит занимать пост HR-директора компании, а также займется развитием образовательных проектов.

Напомним, Тигран Худавердян стал управляющим директором группы компаний "Яндекса" в 2019 году. Гендиректором группы остается Аркадий Волож.