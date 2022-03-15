В Совфеде видят необходимость в срочном повышении пенсий на 20-30%

15 мар. 12:10

Текущей весной пенсии россиянам необходимо проиндексировать на 20-30% с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, пишет РИА Новости.

"Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов", - подчеркнул Абрамов. Он добавил, что "нужно еще до лета проиндексировать пенсии на 20-30%".

По мнению Абрамова, средства для этих целей можно взять из Фонда национального благосостояния, а также обратиться к компаниям, "которые занимаются продажей природных богатств РФ".

Он указал, что крупные корпорации зарабатывают "миллиарды долларов", при этом базируются на производстве, которое было заложено в советское время. "Они эти средства заработали на природной ренте. Там есть задел", - заявил парламентарий. Абрамов уверен напомнил, что "с нами по-прежнему хотят торговать две трети мира".