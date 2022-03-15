Узгидромет выпустил экстренное предупреждение в связи с непогодой

15 мар. 11:58

Специалисты Узгидромета распространили экстренные сообщения по нескольким регионам республики - до конца недели ожидаются сильные ливни.

С 16 по19 марта непогода будет бушевать в предгорных и горных районах Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей

Жителей и гостей предгорных и горных районов просят соблюдать меры предосторожности. Внимательными нужно быть и водителям в данных регионах, местами возможен сход селей.

В районе перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 15-18 марта ожидается временами сильные осадки, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 20-23 м/с, возможны снежные заносы.