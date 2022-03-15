Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

Совет ЕС распространил официальное сообщение о новом, четвертом пакете санкций против России.
Прежде всего он предполагает запрет на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора РФ, а также на импорт российской продукции из стали и железа.
Европейским рейтинговым агентствам запрещено осуществлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией.
Вводится и запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, пишет ТАСС.
Помимо прочего, увеличен "черный" список физических и юридических лиц.