Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

15 мар. 11:54

Совет ЕС распространил официальное сообщение о новом, четвертом пакете санкций против России.

Прежде всего он предполагает запрет на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора РФ, а также на импорт российской продукции из стали и железа.

Европейским рейтинговым агентствам запрещено осуществлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией.

Вводится и запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, пишет ТАСС.

Помимо прочего, увеличен "черный" список физических и юридических лиц.