РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

Совет ЕС распространил официальное сообщение о новом, четвертом пакете санкций против России.

Прежде всего он предполагает запрет на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора РФ, а также на импорт российской продукции из стали и железа.

Европейским рейтинговым агентствам запрещено осуществлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией.

Вводится и запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, пишет ТАСС.

Помимо прочего, увеличен "черный" список физических и юридических лиц.

1875 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version