Сотрудничество с Россией обернется для жителей Украины уголовной ответственностью

15 мар. 11:47

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому гражданам страны, сотрудничающим с "государством-агрессором", грозит тюремное заключение, сообщил первый замглавы председателя Верховной рады Александр Корниенко.

"Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", - приводит слова депутата РИА Новости.

По его словам, около 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с началом спецоперации на Украине, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок.

Напомним, украинские власти в январе 2015 года официально признали Россию "страной-агрессором". 3 марта Рада приняла законы, вносящие поправки в УК Украины. Первый документ вводит лишение свободы за сотрудничество с "государством-агрессором" на срок до 15 лет, второй - позволяет закрывать политические партии и юрлица, которые связаны с осужденными по первому закону.