"Грузинская мечта" подает в суд на президента

15 мар. 11:30

Грузинский президент Саломе Зурабишвили неоднократно нарушала Конституцию республики, поэтому правительство в ближайшее время намерено обратиться в Конституционный суд. Соответствующее официальное заявление распространила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

В нем указано, что глава государства уже несколько раз отказывалась от назначения ряда послов по представлению правительства, она также провела ряд визитов в зарубежные страны, не согласовав их предварительно с кабмином. Все это - нарушения конституции.

"В течение прошедших месяцев не раз состоялись встречи представителей правительства и президента, на которых президенту не раз разъясняли содержание конституции Грузии, однако, к сожалению, безрезультатно. В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшее время обратиться в Конституционный суд в рамках тяжбы о компетенциях и потребовать подтверждение нарушения конституции президентом Грузии", - цитирует заявление ТАСС.