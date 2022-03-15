В Совфеде опровергли ужесточение наказания за нелегальные операции с валютой

15 мар. 11:41

В данный момент власти не рассматривают возможность ужесточить наказание для людей или юрлиц за продажу валюты, сообщил вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций Николай Журавлев.

По его словам, эта тема не обсуждается ни в верхней палате парламента РФ, ни в правительственной комиссии, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что ответственность за нелегальные валютные операции может быть ужесточена в ближайшее время.