В Британии заявили, что Макрон хочет быть похожим на Зеленского

15 мар. 11:35

Французский лидер Эммануэль Макрон пользуется "советами по стилю" у своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что недавние фотографии президента Франции, на которых он сидит за столом в Елисейском дворце в темной толстовке с капюшоном, джинсах и щетиной на лице, сломали его привычный образ, так как Макрона привыкли видеть гладко выбритым и в безупречно сидящем костюме.

Авторы статьи считают, что французский лидер взял пример с Владимира Зеленского, который во время последних видеообращений всегда одет в толстовки, куртки и футболки цвета хаки.