Более 36 тыс россиян заразилась коронавирусом

15 мар. 11:25

В России за минувшие сутки выявили 36 678 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 264, в Москве - 999, в Подмосковье - 650. В Краснодарском крае - 544, в Ставропольском крае - 238, в Крыму - 422, в Дагестане - 71, в Кабардино-Балкарии - 90, в Адыгее - 111, в Карачаево-Черкесии - 49, в Северной Осетии - 39, в Ингушетии - 26, в Чечне - 31.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 412 919.

Госпитализированы за сутки 7 273 человека - на 168,2% больше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 118 372 человека, за все время - 15 704 022.

Умерли за сутки 558 пациентов, с начала пандемии - 361 902.